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Haberler Yaşam Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:19

Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

Son dakika: Amasya Merzifon'da dün gece korkunç bir kaza yaşandı. 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kurtarılamadı. Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy ile 4 kişi ise yaralandı. Sergen Deveci'nin yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Tolga Güleryüz'ün, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy ile olan son karesi ise yürekleri dağladı. İşte dakika haberinin detayları

Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

Son dakika haberi: Kahreden kaza, dün gece saatlerinde Amasya Merzifon'da yaşandı… Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, öndeki TIR'a çarptı. Korkunç kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı.

Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, morga kaldırıldı.

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Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

SON DAKİKA: SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci'nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Sergen Deveci'nin kontrol amacıyla yoğunbakımda tutulduğu öğrenildi.

Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

KAZADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı tiyatrocuların sosyal medyada yoldayken paylaşımlar yaptıkları görüldü.

Tiyatrocuların minibüsü kaza yapmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralandı | Video

Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum'dan dönerken yaptıkları kaza öncesi minibüsten fotoğraf paylaştıkları, Ceyhun Fersoy'un ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü.

SON DAKİKA