Haberler Yaşam Son dakika: Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy hakkında açıklama! İşte son kareleri: Tolga Güleryüz ile 2 kişi ölmüştü!

Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 15:19

Son dakika: Amasya Merzifon'da dün gece korkunç bir kaza yaşandı. 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kurtarılamadı. Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy ile 4 kişi ise yaralandı. Sergen Deveci'nin yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Yaralıların sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Tolga Güleryüz'ün, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy ile olan son karesi ise yürekleri dağladı. İşte dakika haberinin detayları