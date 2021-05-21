SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

BAKANLIK AVUKATLARI DA MÜDAHİL OLDU



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.