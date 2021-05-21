HaberlerYaşamSON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:27Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:31
SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
2 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olay duyanların kanını dondurmuştu. 5 yaşındaki Eymen, ormanlık arazide ölü bulunmuş, soruşturma neticesinde çocuğun annesi Mine Durak ve onun erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre olaya ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.