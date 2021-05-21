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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 17:31

SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! 'deki vahşette flaş gelişme!

2 yıl önce 'in Bornova ilçesinde meydana gelen olay duyanların kanını dondurmuştu. 5 yaşındaki Eymen, ormanlık arazide ölü bulunmuş, soruşturma neticesinde çocuğun annesi Mine Durak ve onun erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre olaya ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

'in Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki Eymen'in ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme", çocuğa eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

BAKANLIK AVUKATLARI DA MÜDAHİL OLDU

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Eelçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

Taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğa eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

SON DAKİKA! Sevgilisi ile birlikte 5 yaşındaki oğlunu öldürdü! İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

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