HaberlerYaşamSon dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2021 12:36Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 12:54
Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu
Son dakika haberi: İstanbulKüçükçekmece'de 2019 yılında cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) hakkında ikinci kez karar verildi. Daha önce sanık Ülker hakkında verilen 14 yıl hapis cezası onanmamış, istinaf dosyayı tekrar mahkemeye göndermişti. Mahkeme heyeti sanık Ülker'in 2 ayrı suçtan toplamda yeniden 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.