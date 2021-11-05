Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın suç tarihinde müştekinin evine gece vakti girerek müştekinin yüz bölgesine ve vücudunun çeşitli bölgelerine kızgın yağ döktüğünü ve ayrıca bıçakla yaraladığını belirtti.