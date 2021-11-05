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Haberler Yaşam Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 12:54

Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de 2019 yılında cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) hakkında ikinci kez karar verildi. Daha önce sanık Ülker hakkında verilen 14 yıl hapis cezası onanmamış, istinaf dosyayı tekrar mahkemeye göndermişti. Mahkeme heyeti sanık Ülker'in 2 ayrı suçtan toplamda yeniden 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

DHA
Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

SON DAKİKA: SEVGİLİSİNE KIZGIN YAĞ DÖKMÜŞTÜ! İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Bakırköy 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker cezaevinden duruşmaya getirilirken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Kübra Tayfur'un yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmadığı gerekçesiyle dosyayı mahkemeye geri göndermişti.

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Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Dosyanın geri gelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan müştekinin yüzünde sabit iz niteliğinde sürekli değişiklik olmadığı yönünde rapor geldi.

Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanığın suç tarihinde müştekinin evine gece vakti girerek müştekinin yüz bölgesine ve vücudunun çeşitli bölgelerine kızgın yağ döktüğünü ve ayrıca bıçakla yaraladığını belirtti.

Son dakika: Sevgilisine kızgın yağ dökmüştü! İstenen ceza belli oldu

Ayrıca savcı mütalaasında müştekinin yaralanma niteliği dikkate alındığında sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğuna yer verdi.

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