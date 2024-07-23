Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:03
SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor
Son haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil 36 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu ve haberin detayları...