SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

SON DAKİKA: İSTANBUL DAHİL 36 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.