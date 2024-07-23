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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:03

SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Son haftalarda etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul dahil 36 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte il il hava durumu raporu ve haberin detayları...

SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Yurt genelinde son haftalarda etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar, yerini sağanak yapışa bırakıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların iç kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin edilirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 36 il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak etkili olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu...

SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

SON DAKİKA: İSTANBUL DAHİL 36 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Sıcaklara sağanak molası! İstanbul dahil 36 il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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