Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 03.01.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 15:01

Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda, JTİ, Philip Morris ve BAT marka sigaralara zam geldiği duyuruldu. Yeni yılla birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu olurken, tütün tüketicileri, sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ile birlikte marka marka sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, 3 Ocak 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyatları listesi ve sigara zammı son dakika haberleri…

Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

Sigara zammı var mı, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu soruları tütün tüketicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geride bıraktığımız ayın başında Philip Morris, JTİ ve BAT markaları başta olmak üzere, hemen hemen tüm markalara zam geldiği duyuruldu. Öyle ki, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Tütün tüketicileri yeni yıl öncesinde sigara zammı olup olmayacağını merak ederken, 3 Ocak 2022

Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam iddiaları sosyal medyada dolaşırken bu konunun henüz bir gerçekliği bulunmuyor. Güncel Sigara fiyat listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Son Dakika Haberi... Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2022 marka marka güncel sigara fiyatları

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

SON DAKİKA