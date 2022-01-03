Sigara zammı son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda, JTİ, Philip Morris ve BAT marka sigaralara zam geldiği duyuruldu. Yeni yılla birlikte güncel sigara fiyatları merak konusu olurken, tütün tüketicileri, sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu ile birlikte marka marka sigara fiyatlarını merak ediyor. Peki, 3 Ocak 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyatları listesi ve sigara zammı son dakika haberleri…