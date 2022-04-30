Haberler Yaşam SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

Giriş Tarihi: 30.04.2022 05:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 05:30

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkçe Rap'in genç yeteneği Beta lakabıyla biline Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayda Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlatmıştı. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü...