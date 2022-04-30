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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’
Giriş Tarihi: 30.04.2022 05:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 05:30

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkçe Rap'in genç yeteneği Beta lakabıyla biline Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan feci olayda Berk Bayındır'ın sevgilisi Simla Ener'in de evde olduğu öğrenilirken Ener o anları, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" şeklinde anlatmıştı. Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır'ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "Güzel uyu canım Berk'im" notunu düştü...

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

Beta Berk Bayındır, 25 Nisan'da İstanbul Kağıthane'de oturduğu lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

Polis, Beta'nın sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçti. Yaşanan korkunç olay sırasında evde sevgilisi Simla Ener'in de olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

Karakolda ifade veren Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı.

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

'BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM'

Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm" dedi.

SON DAKİKA | Simla Ener sevgilisi Beta Berk Bayındır’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı: ‘Güzel uyu canım Berk’im’

Öte yandan Beta, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirmiş tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmıştı.

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