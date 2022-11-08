Son dakika | Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu

Ayrıca alkollü olduğu için kendini savunamayacak bir kişiye vurarak yaralanmasına sebep olan şüpheli Gökhan B.'nin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.