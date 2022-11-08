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Son dakika | Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 08.11.2022 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
14:17
Son dakika | Sitenin asansöründe dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu
Pendik'te bir sitenin asansöründe Tuana K.'yi tekme tokat döverek darp ettiği gerekçesiyle adli makamlarca tutuklanan Gökhan B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamede, alkollü kadını kendini savunmayacak şekilde olmasına ve baygınlık geçirmesine rağmen tekme tokat darp eden şüpheli Gökhan B.'nin 2 ayrı suçtan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasın talep etti.