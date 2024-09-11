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Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 22:39

SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Sivas deprem ile sarsıldı. Ulaş merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Eylül 2024 Sivas deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Sivas deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Ulaş olarak kayıtlara geçti. Sivas deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Sivas'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 11 Eylül 2024 Sivas depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: SİVAS DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 22:21'de Sivas'ta bir deprem meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Yer: Ulaş (Sivas)
Zaman: 11.09.2024 22:21:53
Büyüklük: 3.2 ML
Derinlik: 9.69 Km.

SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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