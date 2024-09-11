Giriş Tarihi: 11.09.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
22:39
SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Sivas deprem ile sarsıldı. Ulaş merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bölge sakinleri az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Eylül 2024 Sivas deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...