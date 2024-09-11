SON DAKİKA SİVAS DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 11 Eylül 2024 az önce Sivas’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Sivas deprem ile sarsıldı. Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Ulaş olarak kayıtlara geçti. Sivas deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Sivas'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 11 Eylül 2024 Sivas depremi hakkında merak edilenler...