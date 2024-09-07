SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Sivas deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sabah saatlerinde yaşanan Kahramanmaraş depremi ardından bazı şehirlerde sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile kontrol edilen bilgilerde merkez üssü, şiddet ve derinlik takip ediliyor. Peki; 7 Eylül Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?