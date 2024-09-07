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Giriş Tarihi: 07.09.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:55

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Sivas deprem merkez üssü ve şiddeti gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle kontrol edilen sarsıntıyı hissedenler 7 Eylül tarihli son depremler listesini araştırıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken hemen ardından diri fay haritası da kontrol ediliyor. Peki; Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar..

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

Sivas deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sabah saatlerinde yaşanan Kahramanmaraş depremi ardından bazı şehirlerde sarsıntılar yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile kontrol edilen bilgilerde merkez üssü, şiddet ve derinlik takip ediliyor. Peki; 7 Eylül Sivas'ta deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

SİVAS'TA DEPREM OLDU!

AFAD sistemine göre Sivas Ulaş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 Eylül 19.33'te meydana gelen sarsıntı yerin 7 km altında kaydedildi.

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SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

SİVAS DEPREM BİLGİLERİ

SENYURT-ULAS (SIVAS)

07.09.2024, 19:33:40 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 7.5 km

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

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SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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