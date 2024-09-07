Giriş Tarihi: 07.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
19:55
SİVAS DEPREM SON DAKİKA: 7 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Sivas deprem merkez üssü ve büyüklüğü
Sivas deprem merkez üssü ve şiddeti gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle kontrol edilen sarsıntıyı hissedenler 7 Eylül tarihli son depremler listesini araştırıyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken hemen ardından diri fay haritası da kontrol ediliyor. Peki; Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, ayrıntılar..