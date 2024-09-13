Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
16:18
SON DAKİKA | Soruşturmanın ardından serbest bırakıldı! Baba Arif Güran ilk kez konuştu: Kim olursa olsun devlet ortaya çıkartacak
Son dakika haberi... Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından aralarında Narin'in annesi, ağabeyi ve amcalarının da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ardından serbest bırakılan baba Arif Güran basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jandarmaya verdiği ilk ifadesi neyse son ifadesinin de o olduğunu dile getiren baba Güran, "Temennim kızımın sağ bulunmasıydı. Bu soruşturmayla ilgili zaten bir gizlilik kararı var. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa kim suçluysa devlet bunları çıkaracak. İlk ifadem de son ifadem de aynı." ifadelerini kullandı.