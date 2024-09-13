SON DAKİKA | Soruşturmanın ardından serbest bırakıldı! Baba Arif Güran ilk kez konuştu: Kim olursa olsun devlet ortaya çıkartacak

"İlk günden beri demişiz, devlet zaten burada. temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile... Şu an kızımın bir mezarı bile olması.. Bu soruşturma ile ilgili zaten gizlilik kararı var. Devlet elinden gelenin fazlasını yapıyor. Allah'ın izniyle, kim olursa olsun, kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa, illa ki bunu devlet çıkaracak. Savcıya verdiğim ilk ifadem de, ikinci ifadem de, son ifadem de aynıdır. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir.

Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır, allah onlardan razı olsun.

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