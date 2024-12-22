SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?

Ocak 2025 memur zammı, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak yapılan SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı gibi desteklerde yeni rakamlar gündemde. Memur maaşlarına yapılan artışa paralel olarak, bu sosyal yardımların da tutarları artacak. Peki, 2025 Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak, hangi yardımlarda ne kadar artış yapılacak? İşte, 2025 Ocak zammı ile birlikte sosyal yardımların ne kadar olacağına dair tüm merak edilenler...