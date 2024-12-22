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SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
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SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı kaç TL olacak?
Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal yardımlar, 2025 Ocam zammı ile artacak. Özellikle evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul-yetim maaşı gibi ödemelerde büyük bir artış bekleniyor. Bu artış, memur maaş katsayısındaki değişikliklere paralel olarak yapılacak. Peki, Ocak 2025 evde bakım maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? İşte, detaylar...