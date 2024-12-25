SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2025 memur maaş zammı, sosyal yardım ödemelerinde belirleyici olacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, dul ve yetim aylığı gibi desteklerin yeni tutarları gündemde. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu yardımların miktarlarında da önemli yükselişler bekleniyor. Peki, 2025 Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak, hangi yardımlarda ne kadar artış yapılacak