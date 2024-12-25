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Haberler Yaşam SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:20

SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Son Dakaka: Sosyal yardımlar artıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemeleri yeni yılda önemli artışlar yaşanacak. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul-yetim maaşı gibi desteklerde zam oranları gündemde. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki güncellemeler doğrultusunda belirlenecek. Peki, Ocak 2025 evde bakım maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2025 memur maaş zammı, sosyal yardım ödemelerinde belirleyici olacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, dul ve yetim aylığı gibi desteklerin yeni tutarları gündemde. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu yardımların miktarlarında da önemli yükselişler bekleniyor. Peki, 2025 Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak, hangi yardımlarda ne kadar artış yapılacak

SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

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SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

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