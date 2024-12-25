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SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
14:20
SON DAKİKA: SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANIYOR! 2025 Ocak zammı ile evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Son Dakaka: Sosyal yardımlar artıyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemeleri yeni yılda önemli artışlar yaşanacak. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve dul-yetim maaşı gibi desteklerde zam oranları gündemde. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki güncellemeler doğrultusunda belirlenecek. Peki, Ocak 2025 evde bakım maaşı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? İşte, detaylar...