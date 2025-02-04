SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

"ÖZEL EKİP OLUŞTURDUK"

Bakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek, Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda 1 yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.