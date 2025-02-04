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SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:41
SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!
Son dakika haberi: Sosyal medyada çocukların kişisel gelişimini olumsuz nitelikte etkileyebilecek içerikler çoğalırken hükümet de yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir' mesajı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yeni düzenleme için açıklamalarda bulundu. Peki sosyal medya yaş sınırı uyguluması nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları!