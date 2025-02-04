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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:41

SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

Son dakika haberi: Sosyal medyada çocukların kişisel gelişimini olumsuz nitelikte etkileyebilecek içerikler çoğalırken hükümet de yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir' mesajı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yeni düzenleme için açıklamalarda bulundu. Peki sosyal medya yaş sınırı uyguluması nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

Bakan Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının altını çizdi.

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SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.

SON DAKİKA! Sosyal medya yaş sınırı uygulaması nasıl olacak? Bakan Göktaş detayları açıkladı: 2 farklı kademe!

"ÖZEL EKİP OLUŞTURDUK"

Bakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek, Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda 1 yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

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