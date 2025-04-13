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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak
Giriş Tarihi: 13.04.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 07:16

SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

Son dakika haberi: Sosyal medyada çocuğa karşı cinsel saldırı ağırlaştırılmış suç kapsamına alınacak: Oyunlarda yaş sınırlaması yapılacak ve chatbox (mesajlaşma) gibi özellikler çocuklara kapatılacak. İnternete video yüklerken akıllı işaretleme zorunlu olacak, videolarda 7, 18 gibi yaş işaretlemelerine yer verilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

Buna göre sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

OYUN VE VİDEOLARA YAŞ SINIRI

Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak.

SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.