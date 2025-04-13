SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak

OYUN VE VİDEOLARA YAŞ SINIRI



Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak.



