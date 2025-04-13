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SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak
Giriş Tarihi: 13.04.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
07:16
SON DAKİKA | Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Ağır suç sayılacak
Son dakika haberi: Sosyal medyada çocuğa karşı cinsel saldırı ağırlaştırılmış suç kapsamına alınacak: Oyunlarda yaş sınırlaması yapılacak ve chatbox (mesajlaşma) gibi özellikler çocuklara kapatılacak. İnternete video yüklerken akıllı işaretleme zorunlu olacak, videolarda 7, 18 gibi yaş işaretlemelerine yer verilecek.