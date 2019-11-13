Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

"ARABA 50 METRE FIRLADI"



Bir başka görgü tanığı ise, "Bir araba geçti yanımızdan. Bizde döndük arabaya baktık. Ben gördüm arabanın ne kadar süratli olduğunu. Vurma anını da gördük. Önce çocuğa çarptı, daha sonra kaldırıma fırladı. Zaten durması imkansızdı. 50 metre fırladı araba. Sonuçta burada çocuklarımız her gün okula gidiyorö diye konuştu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaf ise, "Oradaki insanlara vurdu araç. Aracın hızından dolayı herkes içeri kaçıştı. Işıkların olmasına rağmen o kadar hız yapması normal değil. Araçtan 3 kişi indi, kaçtılar. Buraya mutlaka yetililerin el atması şart. Her 3 günde bir kazalar oluyor burada" dedi.