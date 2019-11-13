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Son Dakika: 'deki feci kamerada

'de aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü, aniden yola fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra orta refüjdeki yeşillik alanı temizleyen belediye işçinin ayağına çarptı. İki kişi yere düşerken, araç savrulduğu kaldırımda durabildi. Çocuk ve belediye işçisi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili gelen son dakika gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 12:44
Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

, dün saat 13.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine seyreden, aşırı hızlı olduğu öne sürülen 34 KY 6257 plakalı otomobilin sürücüsü, koşarak yola fırlayan ortaokul öğrencisi Enes Karabıyık'a çarpmamak için direksiyonu kırdı.

İstanbul Sultangazi'deki feci kaza kamerada

Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra araç orta refüjde temizlik çalışması yapan belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir kafeye ait masa ve sandalyelere çarptıktan sonra, kaldırıma çıkarak durabildi.

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Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören vatandaşlar, Enes Karabıyık ve Ahmet Bişi'nin yardımına koştu. sonrası araç sürücüsü ve araçta bulunan 1'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden Enes Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde, Ahmet Bişi'nin ise sağ ayağında kırıklar oluştuğu bildirildi.

Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

"KAZA YAPAN ARAÇ HIZLIYDI"

Görgü tanıkları Hoca Ahmet Yeseci Caddesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirtti. Bir görgü tanığı, " yapan araç hızlıydı. Zaten çıkan sese inanamazsınız. Eğer sandalyelerde insanlar oturmuş olsaydı, parçalardı onları. Belki 3-4 kişi ölebilirdi. Sürücü ve arkadaşları kaçtılar. Burada her zaman can pazarı yaşanıyor" dedi.

Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

"ARABA 50 METRE FIRLADI"

Bir başka görgü tanığı ise, "Bir araba geçti yanımızdan. Bizde döndük arabaya baktık. Ben gördüm arabanın ne kadar süratli olduğunu. Vurma anını da gördük. Önce çocuğa çarptı, daha sonra kaldırıma fırladı. Zaten durması imkansızdı. 50 metre fırladı araba. Sonuçta burada çocuklarımız her gün okula gidiyorö diye konuştu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaf ise, "Oradaki insanlara vurdu araç. Aracın hızından dolayı herkes içeri kaçıştı. Işıkların olmasına rağmen o kadar hız yapması normal değil. Araçtan 3 kişi indi, kaçtılar. Buraya mutlaka yetililerin el atması şart. Her 3 günde bir kazalar oluyor burada" dedi.

Son Dakika: Sultangazi'deki feci kaza kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Can pazarının yaşandığı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, okuldan çıkarak eve gittiği öğrenilen Enes Karabıyık'ın Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne geldiği, belediye işçisi Ahmet Bişi'nin de orta refüjde temizlik çalışması yaptığı görülüyor. Karabıyık'ın koşarak sağına ve soluna bakmadan aniden yola çıktığı, ismi öğrenilemeyen 34 KY 6257 araç sürücüsünün önce Karabıyık'a daha sonra orta refüjdeki belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptığı görüntülere yansıyor.

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