Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: 'Suphiye Orancı' hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:42

SON DAKİKA: 'Suphiye Orancı' hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

Oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte hesap açıldığını açıkladı. O hesaptan Nebioğlu'na gelen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı. Duygu Nebioğlu'nun "Hafta içi 1980 yıllarını konuşacağız" şeklindeki paylaşımı ise büyük merak uyandırdı. İşte haberin ayrıntıları...

SON DAKİKA: ’Suphiye Orancı’ hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte Instagram hesabı açıldığını paylaştı.

SON DAKİKA: ’Suphiye Orancı’ hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

Fake (sahte) profili ifşa eden Nebioğlu, "Bu hesap annemin hesabı değildir. Lütfen şikayet eder misiniz? Doğru yolda olmasaydım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ’Suphiye Orancı’ hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

Eğer beni, bizi rahatsız eden hesaplarla karşılaşmayacaktık. Malum dayak yiyince dayak atmayı öğreniyorsun.

SON DAKİKA: ’Suphiye Orancı’ hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

Sen her kimsen seni attığın mesajlarla döverim sanıyorsan yanılıyorsun. Senin ve senin gibileri yıllardır emek verdiğim zekamla gömerim" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ’Suphiye Orancı’ hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!

DUYGU NEBİOĞLU İSİMLİ HESAPTAN MESAJLAR...

Duygu Nebioğlu, annesi adına açılan sahte hesaptan mesajlar aldığını da açıkladı. Suphiye Orancı adlı sahte hesaptan peş peşe gelen mesajlar ise şöyle...

SON DAKİKA