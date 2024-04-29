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SON DAKİKA: 'Suphiye Orancı' hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:42
SON DAKİKA: 'Suphiye Orancı' hesabından mesaj: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!
Oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı adına sahte hesap açıldığını açıkladı. O hesaptan Nebioğlu'na gelen bir mesajda, "İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz!" ifadeleri yer aldı. Duygu Nebioğlu'nun "Hafta içi 1980 yıllarını konuşacağız" şeklindeki paylaşımı ise büyük merak uyandırdı. İşte haberin ayrıntıları...