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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 15.05.2022 01:40 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 01:40

Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor 2022 All Star yarışması son bölümüyle TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan programda ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda sahneye çıktı. Zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız takım ada konseyinde eleme adayı seçimi yaptı. Survivor 2022 All Star son bölüm detaylarını merak edenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması son bölümde yeni bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Zorlu parkurlarda ter döken takımlardan en başarılı performansa imza atan, dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Diğer yandan Survivor 2022 All Star son bölümde neler olduğunu merak eden izleyiciler Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması son bölümde zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Başarısız olan takımın eleme adayı çıkardığı ada konseyinde ise heyecan doruktaydı.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor 2022 All Star yarışmasının son bölümündeki kritik dokunulmazlık oyunu kadınlar etabıyla başladı. Kadınlar etabında zorlu pakurda kozlarını paylaşan yarışmacılar kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Kadınlar oyununun ardından erkekler mücadelesi başladı. Skor bazında biribirini takip eden bir oyun ortaya konulurken bu etabın da sona ermesiyle dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor kim elendi? TV8 ile 14 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda zorlu mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım ünlüler oldu ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

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