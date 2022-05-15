TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması son bölümde yeni bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Zorlu parkurlarda ter döken takımlardan en başarılı performansa imza atan, dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Diğer yandan Survivor 2022 All Star son bölümde neler olduğunu merak eden izleyiciler Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;