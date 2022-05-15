Survivor 2022 All Star yarışması son bölümüyle TV8 ekranlarındaki yerini aldı. Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan programda ünlüler ve gönüllüler takımları kritik dokunulmazlık oyununda sahneye çıktı. Zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığın sahibi olurken başarısız takım ada konseyinde eleme adayı seçimi yaptı. Survivor 2022 All Star son bölüm detaylarını merak edenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, iletişim ödülünü ve dokunulmazlığı hangi takım aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.