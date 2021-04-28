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Giriş Tarihi: 27.04.2021 23:29Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 01:28
Son Dakika Survivor'da kim elendi? 27 Nisan 2021 - 16. hafta SMS sonuçları ile bu hafta Survivor'dan kim gitti? İşte adaya veda eden o isim
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyunu ve sonrasında eleme konseyi heyecanı yaşadı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonucunda eleme adayları Aleyna Çalışkan ve İlayda Şeker ile yeni eklenecek adaylar arasından bir kişi 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor adasına ve hayallerine veda edecek. Yarışmanın yakın takipçileri detayları öğrenmek isteyerek Survivorda kim elendi? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen 16. Hafta SMS oylaması sonuçları ile Survivorda kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve diğer tüm son dakika detayları.