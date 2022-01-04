Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Son dakika haberleri: Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada katledilmişti. Beş kişinin de yaralanması olayıyla ilgili soruşturmada, 'kasten öldürme' suçundan tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır'ın ifadesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun çatışma öncesinde "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları