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Haberler Yaşam Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:53

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Son dakika haberleri: Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis memuru Şahin Aslan'ın Kadıköy'deki bir restoranda, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada katledilmişti. Beş kişinin de yaralanması olayıyla ilgili soruşturmada, 'kasten öldürme' suçundan tutuklamaya sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır'ın ifadesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun çatışma öncesinde "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Son dakika haberleri: İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nda ve nöbetçi mahkemede verdiği ifadede Mehmet Çakır, çatışma öncesinde Ziya Bandırmalıoğlu'nun, "Siz bizim kim olduğumuzu bilmiyorsunuz, yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok" diyerek Fuat Çakır'ı tehdit ettiğini söyledi.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Fuat Çakır'ın ise karşılık vererek, "Siz devleti kullanarak çetecilik yapan 3-5 kişi bir araya gelmiş, kendisini devlet zanneden kişilersiniz. Ben devletin kim olduğunu bilirim. Devletimden başkasını da tanımam. İtaatim de Allah'a ve devletedir. Başımın tacısınız, misafirimsiniz, isterseniz bu meseleyi yarın konuşalım" şeklinde konuşmayı bitirdiğini anlattı.


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Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Bunun üzerine Bandırmalıoğlu'nun ayağa kalkıp hafifçe gülümsediğini, silahını belinden sağ eli ile çekerek Fuat Çakır'ın başına dayadığını söyleyen Mehmet Çakır, Ayhan Çakır'ın "Dur yapma" diye bağırdığını belirtti.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Bu sırada Fuat Çakır'ın, Ziya Bandırmalıoğlu'nun eline sarıldığını belirten Mehmet Çakır, silahın yön değiştirerek birden çok kez ateş aldığını söyledi.

Son dakika: Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun son sözleri ortaya çıktı! Kadıköy’deki çatışmada ölmüştü!

Silahın Fuat Çakır tarafından Ziya Bandırmalıoğlu'nun elinden alınıp alınmadığını hatırlamadığını belirten şüpheli Mehmet Çakır, kendisinin de elindeki 7,65 mm silah ile masaya doğru koştuğunu, 'dur' yapma diye bağırdığını bildirdi.

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