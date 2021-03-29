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Son dakika | 'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

'de inşa edilen camiden son dakika haberi... Taksim Meydanında ibadete açılmasına sayılı günler kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi. İşte açılış için gün sayan muhteşem eserin içinden görüntüler

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:53
Son dakika | Taksim Camii'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

RAMAZAN AYI İÇİN HAZIRLANIYOR

Son dakika haberi... 'nda 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar son aşamaya geldi. 17 Şubat 2017'de temeli atılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Son dakika | Taksim Camii'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

HAT YAZILARININ MONTAJI TAMAM

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı.

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Son dakika | Taksim Camii'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

MÜTHİŞ DETAY KUBBEDE FATİHA SURESİ YAZIYOR

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al'i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresi'nin 24'üncü ayeti yer alıyor.

Son dakika | Taksim Camii'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

6 HAT LEVHADAN "ALLAH LAFZI" YERİNE TAKILDI

Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan "Allah" lafzı mimberin sağ tarafına asıldı. Diğer levhaların da yerine takılması için çalışmalar devam ediyor. Hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor. Camide taş kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Son dakika | Taksim Camii'nde ışıklar yandı; İlk görüntüler geldi

Mihrabın yapımı ise devam ediyor. 'nde şadırvan da ortaya çıktı. Cami içi ve dışındaki son durum havadan görüntülendi.

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