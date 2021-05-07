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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Tam kapanma uzatılacak mı sorusunun yanıtı belli oldu! 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:24

- uzatılacak mı sorusunun yanıtı belli oldu! 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde olacak mı?

haberi! 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan ile birlikte pek çok önemli soruya yanıt aranıyordu. Özellikle tam kapanma tarihinin bitmesi ile gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı yasakların bu tarihe kadar uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Bu kapsamda; , şeklindeki soruların yanıtları hakkında İçişleri Bakanı son dakika açıklamalarında bulunurken öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı da konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; tam kapanma tarihi uzayacak mı, ? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatili sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasakların biteceği tarih…

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

süreci devam ederken sorusunun yanıtına ilişkin İçişleri Bakanı açıklamalarında bulundu. Tam kapanmanın biteceği tarih olarak bilinen 17 Mayıs'ın ardından gelecek olan 19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu tarihe kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağının olacağı gelen iddialar arasında yer alıyordu. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş , tam kapanma uzayacak mı şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen tüm soruların yanıtlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıkladı. Bu bağlamda; Tam kapanma tarihi uzayacak mı, ? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatili sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasakların biteceği tarih ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Soylu,"Tam Kapanma 19 Mayıs'a kadar sürecek mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz. 17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz.

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SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ' uzayacak mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı?' sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

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