SON DAKİKA

Tam kapanma uzatıldı mı sorusunun yanıtına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geldi. Hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sokağa çıkma yasağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere; 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tam kapanma uygulanırken sonrasında yaşanacak olan 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle tam kapanma uzayacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Bu bağlamda; tam kapanma uzatıldı mı, 19 Mayıs'ta yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika açıklamaları!