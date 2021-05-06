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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 15:32

| uzayacak mı, 19 Mayıs'ta olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

haberler… 29 Nisan ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ile birlikte pek çok detay sorgulanmaya devam ediliyor. Özellikle tam kapanmanın ardından gelecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte yasak olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 17 günlük kesintisiz yasak ile birlikte yasağın uzatılıp uzatılmayacağına dair bilgiler araştırılıyor. Bu kapsamda; , 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu…

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

! süreci devam ederken 17 günlük kesintisiz yasak 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile pek çok detay belli oldu. Genelgeye göre; yasaktan muaf olan kurum, kuruluş ve kişiler duyurulurken öte yandan , gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Aynı zamanda 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bu tarihte yasak olup olmayacağı da gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda belli olacak. Bu kapsamda; tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı? Son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , kapanmanın 19 Mayıs'a uzayıp uzamayacağına ilişkin soruya "Şu anda böyle şey gündemimizde yok" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Böylelikle 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'da da devam edecek.

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

SON DAKİKA | Tam kapanma uzayacak mı, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar ne zaman bitecek, Ramazan Bayramı tatilinde yasak var mı?

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

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