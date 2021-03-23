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: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

'ta Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yapan . (41), oturdukları sitenin bahçesinde komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp raporu alan Nimet Çokbüyük, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra Gündeş M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Kalemin gözünün 1.5 santimetre altına girdiğini belirten Nimet Çokbüyük, "Kör olabilirdim" derken, yaşananlar hem sitenin hem de karakolun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 12:42
Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

Olay, 4 Mart'ta Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Site ve polis merkezinin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre Nimet Çokbüyük, sitenin bahçesinde komşularıyla otururken yanına gelen . ile tartıştı. Kavga eden iki kadını komşuları aralamaya çalışırken, olaya Esra Gündeş M.'nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.

Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

KALEMİ SAPLADI, YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Nimet Çokbüyük, yanına gittiği polislere yaşadıklarını anlattıktan sonra . ve eşi Sakıp Caner M.'den şikâyetçi olmak için darp raporu alıp polis merkezine gitti. Bu sırada polis merkezinin önündeki evrakı imzalayan Esra Gündeş M., polislerin önünde elindeki kalemi Nimet Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Yaşananlar karakoldaki polisleri şoke ederken, yüzü kanlar içinde kalan Nimet Çokbüyük sinir krizi geçirdi.

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Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikâyetçi oldu. ., emniyetteki ifadesinde Nimet Çokbüyük'ün kendisine saldırdığını öne sürerek, "Nimet'in yanına gittim. Nimet benim saçımdan tuttu ve başımı masaya vurdu. Elleri ile bana vurmaya çalıştı, tekme atmaya çalışırken yere düştü. Bana sürekli saldırıyordu ve bu sırada bana hakaret etti. Polis merkezindeyken Nimet yanıma yaklaşarak el ve yüz hareketleri yaptı. Yanıma doğru gelince aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında ilk önce ben mi vurdum, o mu vurdu bilmiyorum" dedi.

Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...


Sakıp Caner M. ise ifadesinde olayın ilk başladığı sırada çocuğuyla ilgilendiği, Nimet Çokbüyük'ün hem kendisine hem de eşine hakaretler ettiğini öne sürerek, "Olayda, Nimet Çokbüyük'ün iddia etmiş olduğu gibi kendisine vurmadım, ittirmedim. Bu şekildeki suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

"KÖR OLABİLİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan Nimet Çokbüyük, komşusu .'nin sürekli sitedeki çocukları darp edip kulaklarını çektiğini öne sürdü. Son olarak kadının kendi çocuğunu hedef aldığını, bunun üzerine komşusunu birkaç kez uyardığını ifade eden Nimet Çokbüyük, şöyle konuştu: "Sanırım uyarmamdan dolayı, sitenin bahçesinde komşularla otururken 'konuşalım' dedi, ben de kabul ettim. Ben konuşacağını düşündüm ama bana anahtarla saldırdı. Sonra eşi müdahil oldu ben kendimi korumaya kalkınca eşi tarafından da darp edildim, annemin ve babamın önünde çok büyük hakaretlere uğradım. Polisler geldi, benim darp raporum alındı. Sonra ifade vermek için karakola gittik.

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