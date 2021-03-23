Son dakika: Tartıştığı komşusunun yüzüne kalem sapladı! Kanlar içinde kaldı...

"KÖR OLABİLİRDİM"

Yaşadıklarını anlatan Nimet Çokbüyük, komşusu Esra Gündeş M.'nin sürekli sitedeki çocukları darp edip kulaklarını çektiğini öne sürdü. Son olarak kadının kendi çocuğunu hedef aldığını, bunun üzerine komşusunu birkaç kez uyardığını ifade eden Nimet Çokbüyük, şöyle konuştu: "Sanırım uyarmamdan dolayı, sitenin bahçesinde komşularla otururken 'konuşalım' dedi, ben de kabul ettim. Ben konuşacağını düşündüm ama bana anahtarla saldırdı. Sonra eşi müdahil oldu ben kendimi korumaya kalkınca eşi tarafından da darp edildim, annemin ve babamın önünde çok büyük hakaretlere uğradım. Polisler geldi, benim darp raporum alındı. Sonra ifade vermek için karakola gittik.