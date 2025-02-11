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SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:00
SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi. Öte yandan; İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy'de de okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller...