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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:00

SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilde eğitime ara verildi. Öte yandan; İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Esenyurt ve Arnavutköy'de de okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller...

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SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

Son dakika haberleri: Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilde okulların tatil edildiği açıklandı.

İşte eğitime ara verilen o iller...

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SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

ÇORUM

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.

SON DAKİKA | Tatil haberleri peş peşe geldi! 4 ilde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

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