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Haberler Yaşam Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı
Giriş Tarihi: 29.04.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 21:44

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hafta sonu dahil 5 günlük izni fırsat bilen vatandaşlar tatil için yollara düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kritik bir uyarı geldi. 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerine ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelin,n parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis, güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının; iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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