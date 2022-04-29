Haberler Yaşam Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Giriş Tarihi: 29.04.2022 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 21:44

Son dakika: Tatile çıkacaklar dikkat! Meteoroloji kritik raporu paylaştı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! - İstanbul ve Ankara için flaş uyarı

Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hafta sonu dahil 5 günlük izni fırsat bilen vatandaşlar tatil için yollara düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise kritik bir uyarı geldi. 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerine ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...