HaberlerYaşamSON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:55Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:00
SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...
Son dakika haberler... İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de çeşitli sahil kıyılarında görülen deniz salyası tedirginliği devam ediyor. Son olarak Çanakkale Boğazı'nda da deniz salyası görüldü. Deniz yüzeyini kirli bir tabaka halinde kaplayan salya, balıkçıların ağlarına zarar veriyor ve denizdeki canlı popülasyonunu da etkiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Marmara Denizi'ndeki akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi.