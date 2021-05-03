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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:00

SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Son dakika haberler... , Kocaeli ve Balıkesir'de çeşitli sahil kıyılarında görülen deniz salyası tedirginliği devam ediyor. Son olarak Çanakkale Boğazı'nda da deniz salyası görüldü. Deniz yüzeyini kirli bir tabaka halinde kaplayan salya, balıkçıların ağlarına zarar veriyor ve denizdeki canlı popülasyonunu da etkiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Marmara Denizi'ndeki akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi.

SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Çanakkale Boğazı, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan deniz salyalarının oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor. Çanakkale İskele ve kordon boyunu komple kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor.

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SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Bugün sabah saatlerinden itibaren mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın sahillerini boydan boya kaplayan deniz salyası görenleri de tedirgin etti.

SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Şimdi burada görüntüde de görüldüğü gibi, balıkçılar tarafından kaykay ya da deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor.

SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Bu kirliliği ne oluşturuyor? Organik madde birikimi oluşturuyor. Organik maddeyi fitoplankton dediğimiz tek hücreli deniz canlıları oluşturuyor.

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