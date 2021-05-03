SON DAKİKA! Tehlike devam ediyor: Şimdi de Çanakkale'de görüldü! İnsan sağlığına zararı var mı? Uzmanlar açıkladı...

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Şimdi burada görüntüde de görüldüğü gibi, balıkçılar tarafından kaykay ya da deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor.