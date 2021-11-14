SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA KORKUNÇ OLAY Son dakika haberi: Tekirdağ'da yaşanan korkunç olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. KOMŞULAR İHBAR ETTİ Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.