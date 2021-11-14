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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 09:30

SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

Son dakika: Tekirdağ Çorlu'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Eren Aslankılıç, anne ve babasına ateş açtı. Daha sonra da aynı silahı başına dayayıp tetiğe bastı. İşte korkunç olayın son dakika detayları

SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA KORKUNÇ OLAY

Son dakika haberi: Tekirdağ'da yaşanan korkunç olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi.

SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tekirdağ'da korkunç olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti | Video

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SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.

SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA | Tekirdağ’da evlat vahşeti: Bu evden 3 ceset çıktı!

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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