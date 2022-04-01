SON DAKİKA

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 'Asgari ücrete gerekirse yıl ortasında ikinci bir zam yaparız.' açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan işçinin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdiği konuşmalarında asgari ücrete ara zam tarihi hakkında detayları aktardı. Öte yandan konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Peki, Temmuz'da Asgari ücret zammı var mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?