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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:26

SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, 'Asgari ücrete gerekirse yıl ortasında ikinci bir zam yaparız.' açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan işçinin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdiği konuşmalarında asgari ücrete ara zam tarihi hakkında detayları aktardı. Öte yandan konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Peki, Temmuz'da Asgari ücret zammı var mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam ne zaman yapılacak?

SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere asgari ücrete Ocak ayında tarihin en büyük zammı yapıldı. Başkan Erdoğan daha önce 'Asgari ücrete gerekirse yıl ortasında ikinci bir zam yaparız.' açıklamasında bulundu. Asgari ücret ek zammı hakkında beklentide olan vatandaşlar "asgari ücret 2022 Temmuz'da ne kadar olacak?" sorusuyla konuya dair son durumu inceliyor. Yüzde 50'lik rekor zamma ek bir ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. Konuya ilişkin son açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi.

SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

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SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

YIL ORTASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

SON DAKİKA | Temmuz’da Asgari ücret zammı var mı? Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara geçtiğimiz günlerde şu yanıtı vermişti;

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir.

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