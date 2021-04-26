İnsan bu tarz işlere girdiği zaman önce güven arıyor. Faruk Fatih Özer de gerçekten insanların güvenini kazanmıştı. Hatta birkaç ünlü ismi de reklamlara çıkarmıştı. Bu yüzden güven kazandı. Bizim insanlarımız bu güveni görünce paralarını katlamak için bu işe başvuruyorlar. bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı.