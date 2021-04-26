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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:51 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 18:41

HABERİ: 'in kurucusu 'in eski sevgilisi SABAH'a konuştu

HABERLERİ: Kripto para borsası 'in kurucusu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan THODEX CEO'su Fatih Özer'in eski sevgilisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştıklarını belirten Eslem Sena Nur, "Bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu

Yaklaşık 2 milyor dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtığı öne sürülen 'in kurucusu ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor.

391 bin kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex ile ilgili Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından şirkette yapılan aramanın tamamlanmasının ardından bilgisayarlara el konuldu. Şirkette yapılan aramalar yaklaşık 5 saat sürdü.

Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Adalet Bakanlığı, 'in kurucusu için kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. Bakan Soylu ayrıca, Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüştü.

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Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu

BANKALARDAKİ PARASINA EL KONULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, ile ilgili olayın duyulur duyulmaz gerekli hukuki ve ihtiyati tedbirlerin alındığını belirten Bakan Soylu, "Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz." dedi. Öte yandan Bakan Soylu, Thodex'in kurucusu 'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu ifade etti.

Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu

ESKİ SEVGİLİSİ ESLEM SENA NUR SABAH'A KONUŞTU

Eslam Sena Nur, Fatih Özer hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Nur, "Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştık arkadaşlığımız sonra ilişkiye dönüştü. Kendisi çok kıskançtı, bu yüzden ayrıldık. Ama şu an mağdur olan bir sürü insan var ve asla geri dönmem. İnsanlar elinde sermeye olduğu zaman böyle şeylere yatırım yapar.

Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur SABAH'a konuştu

İnsan bu tarz işlere girdiği zaman önce güven arıyor. de gerçekten insanların güvenini kazanmıştı. Hatta birkaç ünlü ismi de reklamlara çıkarmıştı. Bu yüzden güven kazandı. Bizim insanlarımız bu güveni görünce paralarını katlamak için bu işe başvuruyorlar. bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı.

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