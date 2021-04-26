SON DAKİKA HABERLERİ: Kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan THODEX CEO'su Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Özer ile bir yemek sırasında tanıştıklarını belirten Eslem Sena Nur, "Bu kadar insanın hakkını yiyen bir insanla yan yana gelmem imkansız gerçekten. Bende halktan biriyim bende onlardan biriyim bende o mağdurlardan biri olabilirdim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...