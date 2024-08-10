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Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:05

SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

Instagram ve Roblox'a erişim engelinin gelmesinin ardından TikTok kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? sorusu gündemde. Instagram'ın BTK kararı ile kapatılmasının ardından diğer sosyal medya hesapları için bir planlama olup olmadığı merak ediliyor. TikTok'un da erişim engeli ile Türkiye'de yasaklanabileceği iddia edildi. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok kapanıyor mu, erişim engeli gelecek mi? İşte son gelişmeler

SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

Sosyal medya uygulamalarına getirilen erişim yasağı Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. ınstagram ve Roblox gibi uygulamalara gelen erişim engelinin ardından TikTok kapanacak mı? sorusu araştırılmaya başladı. Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK'nın açıklamaları son dakika haberleriyle takip ediliyor. Peki, TikTok kapanacak mı?

SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

TİKTOK KAPATILACAK MI?
Türkiye'de önce Insatgram'a ardından oyun uygulaması Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası TikTok'a yönelik olası yasaklama tartışmaları gündemde. Video paylaşma uygulamasıyla ilgili birçok iddia bulunsa da Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK tarafından bu uygulamaya dair resmi bir karar bulunmamaktadır.

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SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

INSTAGRAM, NEDEN KAPANDI?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a giriş sağlanamıyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna cevap arıyor. Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.
BTK'nın resmi internet sitesinde ınstagram.com hakkında yapılan açıklamada " instagram.com, 02/08 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer aldı

SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
BTK kararı sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde bilgi yer almıyor.

SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.
Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.
Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

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