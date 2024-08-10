Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
12:05
SON DAKİKA TİKTOK KAPANACAK MI? BTK’dan son açıklamalar! TikTok yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi?
Instagram ve Roblox'a erişim engelinin gelmesinin ardından TikTok kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? sorusu gündemde. Instagram'ın BTK kararı ile kapatılmasının ardından diğer sosyal medya hesapları için bir planlama olup olmadığı merak ediliyor. TikTok'un da erişim engeli ile Türkiye'de yasaklanabileceği iddia edildi. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok kapanıyor mu, erişim engeli gelecek mi? İşte son gelişmeler