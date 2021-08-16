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Haberler Yaşam Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı
Giriş Tarihi: 16.08.2021 19:48 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 20:19

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

Son dakika haberi: Türkiye, Ankara'da cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı. Genç adamın üniversite arkadaşının sosyal medya paylaşımı yürek dağladı: "Sen gittin gideli..."

SABAH İNTERNET
Son dakika: Tıp öğrencisi Alp Onur Eker’in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Arkadaşının paylaşımı duygulandırdı! İşte son ayrıntılar...

Son dakika: Tıp öğrencisi Alp Onur Eker’in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Son dakika: Tıp öğrencisi Alp Onur Eker’in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Tıp öğrencisi Alp Onur Eker’in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Son dakika: Tıp öğrencisi Alp Onur Eker’in arkadaşı sosyal medyadan paylaştı! O sözler herkesi duygulandırdı

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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