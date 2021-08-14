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Haberler Yaşam Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter'dan paylaştı
Giriş Tarihi: 14.08.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 11:05

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter'dan paylaştı

Son dakika haberi: Türkiye, Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı! Genç adamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dedesinin Twitter'dan paylaştığı video yürek dağladı...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Onur Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter’dan paylaştı

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç adamın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dedesinin Twitter'dan paylaştığı görüntüler yürek dağladı. İşte son ayrıntılar...

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Onur Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter’dan paylaştı

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Onur Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter’dan paylaştı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Onur Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter’dan paylaştı

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Onur Eker’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Acılı dedesi Twitter’dan paylaştı

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

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