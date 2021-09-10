HaberlerYaşamSon dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram'dan paylaştı
Giriş Tarihi: 10.09.2021 09:01Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 09:38
Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı o anları Instagram'dan paylaştı
Son dakika haberi: Ankara'da tıp öğrencisi Onur Alp Eker, talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yıkan gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşı o anları Instagram hesabından paylaştı. İşte yeni ayrıntılar...