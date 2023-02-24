Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Adıyaman'ı da şiddetli şekilde etkileyen depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Merve Börta, "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi annem babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler. Babam benim kadar stres olurdu. Anne baba ben sizi çok özledim. Kim bana 'kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı.

