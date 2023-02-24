Haberler
Yaşam
Son dakika | Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
08:19
Son dakika | Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...
Son dakika haberler: Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.