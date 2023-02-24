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Haberler Yaşam Son dakika | Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:19

Son dakika | Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Son dakika haberler: Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Adıyaman'ı da şiddetli şekilde etkileyen depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Merve Börta, "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi annem babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler. Babam benim kadar stres olurdu. Anne baba ben sizi çok özledim. Kim bana 'kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı.

Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

İKİ İSİM AYNI ZAMANDA İLKOKUL ARKADAŞIYDI

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı.

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Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

"30 YILLIK EVLİLİKLERİNİ BİRLİKTE ŞEHİT OLARAK BİTİRDİLER"

30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 18 Şubat doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. SABAH'ın haberleştirdiği Merve'nin hikayesi Türkiye'yi ağlattı.

Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

"BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu. Merve Börta doğum gününde Twitter'dan 18 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana. Benim de bir annemin babamın olduğunu unutmamı engelliyor.

Son dakika | Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Annesiyle son yazışması...

Diyeceğim o ki ben her doğum gününü 3 gün boyunca kutlayan hayatı seven bir kızdım. Hem ailemle hem arkadaşlarımla ayrı kutlar. Aylar öncesinden tüm arkadaşlarıma anneme babama liste yapardım. Mekan tutardık. Ailem pastasından mumuna bir ayrıntıyla ilgilenirdi. Tüm sevdiklerimi doğum günümde yanımda isterdim.

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