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Haberler Yaşam Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş
Giriş Tarihi: 27.07.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 08:48

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

Son dakika haberi: Türkiye, Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittiksen sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı. Gencin talihsiz ölümüyle yasa boğulan dedesi yaşanları anlattı. İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Dedesi süreci anlattı...

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Dedesi konuştu: Vücudu siyahlaşmış saçları dökülmüş

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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