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Haberler Yaşam Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in en yakınıydı! instagram paylaşımı duygulandırdı: Sanki döndün...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 22:55

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in en yakınıydı! instagram paylaşımı duygulandırdı: Sanki döndün...

Son dakikah haberi: Ankara'da tıp öğrencisi Onur Alp Eker talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. En yakın arkadaşlarından biri mezarına gitti... Instagram paylaşımı yürek dağladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in en yakınıydı! instagram’dan yaptığı paylaşım duygulandırdı: Sanki döndün...

Tıp Öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılmıştı. Arkadaşının paylaşımı duygulandırdı...

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in en yakınıydı! instagram’dan yaptığı paylaşım duygulandırdı: Sanki döndün...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in en yakınıydı! instagram’dan yaptığı paylaşım duygulandırdı: Sanki döndün...

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in en yakınıydı! instagram’dan yaptığı paylaşım duygulandırdı: Sanki döndün...

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Son dakika: Tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in en yakınıydı! instagram’dan yaptığı paylaşım duygulandırdı: Sanki döndün...

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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