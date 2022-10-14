Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi sonuçları için geri sayım! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:28

TOKİ kura çekimi sonuçları için geri sayım! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ sosyal konut projesi kura adımına yaklaşıyor. Bir süredir yanıt arayan TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarihi açıkladı. Başvurular devam ederken son başvuru gününün yanı sıra TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da gündemde. Başkan Bulut'un yaptığı açıklamaya göre adayların kura çekilişi için uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, canlı yayınlanacak mı? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri…