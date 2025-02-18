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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:59

SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

İstanbul Başakşehir'de Serkan Z., yol vermediği için kendisine selektör çeken Benazir S.D.'nin aracına saldırdı. Kadının aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı ardından tehditler yağdırdı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi.

SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı. Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda kadın sürücünün aracına saldırdı.

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SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir'de skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video

SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi.

SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı.

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