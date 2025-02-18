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SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
15:59
SON DAKİKA... Trafikte kadın sürücüye kabusu yaşattılar: Tekmeler ve tehditler havada uçuştu!
İstanbul Başakşehir'de Serkan Z., yol vermediği için kendisine selektör çeken Benazir S.D.'nin aracına saldırdı. Kadının aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı ardından tehditler yağdırdı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.