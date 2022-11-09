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Haberler Yaşam Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi
Giriş Tarihi: 09.11.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 07:16

Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Sivasspor maçında sahaya yabancı madde atan 20 taraftara işlem yapıldı. Maçın sonunda bir kadın taraftar, fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği bir başka Fenerbahçe taraftarından şikayetçi oldu. Söz konusu kişinin cep telefonunu alan kadın taraftar, cep telefonundaki fotoğrafları polislere gösterdi.

EMİR SOMER
Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; sahaya yabancı madde atan taraftara yönelik yoğun bir mesai yaptı.

Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

İkinci yarının hemen başında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı. Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.

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Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı.

Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.

Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

MÜSABAKALARDAN BİR YIL MEN EDİLDİLER

Sahaya yabancı madde attıkları tespit edilen 20 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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