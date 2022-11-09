Haberler
Yaşam
Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi
Giriş Tarihi: 09.11.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
07:16
Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi
Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Sivasspor maçında sahaya yabancı madde atan 20 taraftara işlem yapıldı. Maçın sonunda bir kadın taraftar, fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği bir başka Fenerbahçe taraftarından şikayetçi oldu. Söz konusu kişinin cep telefonunu alan kadın taraftar, cep telefonundaki fotoğrafları polislere gösterdi.