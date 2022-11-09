Son dakika: Tribünde taciz krizi! 20 taraftar tüm müsabakalardan 1 yıl men edildi

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; sahaya yabancı madde atan taraftara yönelik yoğun bir mesai yaptı.