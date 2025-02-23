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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:42

SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

SON DAKİKA... Türkiye, Altay soğukları ile buz kesti. Salı gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm yurt beyaza bürünürken okullar tatil edildi. Herkes, "Kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusunu merak ederken Meteoroloji uzmanları özellikle İstanbul için bu akşama dikkat çekti ve kritik uyarı geldi. İşte detaylar…

SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları, Türkiye'yi esir aldı. Soğuk hava ve kar yağışı, salı gününden itibaren etkisini artırırken, uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı.

SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

Herkes, "Kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusunu merak etmeye başladı. Günlerdir Türkiye'ye buz tutturan Altay soğuklarıyla ilgili meteoroloji uzmanları yeni bir uyarı yaptı.

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SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

METEOROLOJİ'DEN DON VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don uyarısı yaptı. Yapılan açıklama "Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

ÖZELLİKLE DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU…

Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri kullanıldı.

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