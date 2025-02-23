SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadeleri kullanıldı.