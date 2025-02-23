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SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
09:42
SON DAKİKA... Türkiye Altay soğukları ile buz kesti! Meteoroloji uzmanlarından İstanbul için kritik uyarı geldi: Donacağız!
SON DAKİKA... Türkiye, Altay soğukları ile buz kesti. Salı gününden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle tüm yurt beyaza bürünürken okullar tatil edildi. Herkes, "Kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusunu merak ederken Meteoroloji uzmanları özellikle İstanbul için bu akşama dikkat çekti ve kritik uyarı geldi. İşte detaylar…