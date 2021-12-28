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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı! Gaziantep'teki pitbull vahşetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 19:06

Son dakika: Türkiye Asiye Ateş'e ağlamıştı! Gaziantep'teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hastaneden yeni bir açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak." ifadesini kullandı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor. Öte yandan, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. İşte detaylar.

AA
Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Son dakika haberleri: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.

Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

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Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

MİNİK ASİYE UYANDIRILDI

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği ve operasyon sonrası uyutulan minik Asiye, uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor.

Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Anne Zeynep Ateş'in, uyandırılan kızını gördüğü, Asiye'nin annesinin elini tutarak tepki verdiği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

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