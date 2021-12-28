Son dakika: Türkiye Asiye Ateş’e ağlamıştı! Gaziantep’teki pitbull vahşetinde yeni gelişme

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, hastaneden yeni bir açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak." ifadesini kullandı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor. Öte yandan, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. İşte detaylar.