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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 16:28

Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Son dakika: Türkiye Balıkesir'de meydana gelen korkunç kazaya ağladı. Otobüsün takla atması sonucu 15 kişi hayata gözlerini kapadı. Kazada ölen şoförün yakınları ise şok bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Son dakika:Önceki akşam Zonguldak'tan İzmir'e yola çıkan ve dün sabaha karşı Balıkesir'de meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Kazada rahatsızlanan arkadaşının yerine yola çıktığı iddia edilen şoför Kerem Başol, memleketi Kozlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Şoför Başol'un 13 yaşındaki kızı ve annesi, bir an olsun bile tabutun başından ayrılmadı. Anne; tabut başında gözyaşı dökerken zaman zaman baygınlık geçirdi.

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Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Aziziye Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazıyla birlikte Kerem Başol'un cenazesi aile mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, kardeşinin uyuduğuna veya viraja hızlı girdiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını söyleyen Erkan Çengelcik, "Yalan yanlış şeyler konuşuluyor. Yok uyumuş, yok viraja hızlı girmiş. Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Benim kardeşim de gitti. Vefat edenler de oldu. Bütün ailelerden gerçekten özür dilerim. Benim kardeşim baba ayrı, anne bir. Üvey kardeşim benim. Benim yanımda büyüdü, elimde büyüdü. Ben baktım. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar. Çocuk zaten yetim, bir kızı kaldı 13 yaşında" diye yaşananlara tepki gösterdi.

Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Üvey ağabey Serkan Çengelcik, kardeşinin olay gününden önce 12 saatlik yoldan geldiğini anlattı. Zonguldak-İzmir seferi için kendisinin yanında kardeşini arayan firma müdürünün 'Benim hatırım için gideceksin' dediğini iddia eden Serkan Çengelcik, gazetecilere şöyle dedi:

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