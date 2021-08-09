Son dakika: Türkiye Balıkesir’deki kazaya ağladı: Şoförün ailesi şok mesaj detayını açıkladı!

Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, kardeşinin uyuduğuna veya viraja hızlı girdiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi. Kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını söyleyen Erkan Çengelcik, "Yalan yanlış şeyler konuşuluyor. Yok uyumuş, yok viraja hızlı girmiş. Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Benim kardeşim de gitti. Vefat edenler de oldu. Bütün ailelerden gerçekten özür dilerim. Benim kardeşim baba ayrı, anne bir. Üvey kardeşim benim. Benim yanımda büyüdü, elimde büyüdü. Ben baktım. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar. Çocuk zaten yetim, bir kızı kaldı 13 yaşında" diye yaşananlara tepki gösterdi.