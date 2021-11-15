SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU CİNAYETTE SON DAKİKA YAŞAM KOÇU BEKİ İKALA ERİKLİ'Yİ ÖLDÜRMÜŞTÜ Yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdikten sonra binanın merdiven boşluğunda bekleyen Sinem Koç tarafından sırtından 4 el ateş edilerek öldürüldü. Sinem Koç, saldırı sonrasında kaçtı. Polis, Koç'u Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Koç, 17 Aralık 2016'da tutuklandı. SON DAKİKA | SİNEM KOÇ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilendiğini belirterek 'Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum' dedi. Sinem Koç, 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada ise 'Kasten tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. YARGITAY KARARI BOZDU İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılama sonunda ise sanık Sinem Koç, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 22 Ekim 2020'de yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İKİNCİ İNCELEMEDE ONAMA KARARI VERİLDİ Yargıtay, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik görülmediğini vurgulayarak temyiz istemini reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.