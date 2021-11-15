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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 12:56

SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

Son dakika: Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu… Yaşam koçu Beki İkala Erikli, Sinem Koç tarafından katledilmişti. Sanık hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

FATİH ULAŞ
SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU CİNAYETTE SON DAKİKA

Son dakika haberi: Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olay, Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'nda bulunan Saadet Apartmanı'nda 15 Aralık 2016'da meydana geldi.

SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

YAŞAM KOÇU BEKİ İKALA ERİKLİ'Yİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdikten sonra binanın merdiven boşluğunda bekleyen Sinem Koç tarafından sırtından 4 el ateş edilerek öldürüldü. Sinem Koç, saldırı sonrasında kaçtı. Polis, Koç'u Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Koç, 17 Aralık 2016'da tutuklandı.

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SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

SON DAKİKA | SİNEM KOÇ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilendiğini belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

Sinem Koç, 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada ise "Kasten tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

YARGITAY KARARI BOZDU
Sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 14 Ekim 2019'da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

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