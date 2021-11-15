SON DAKİKA | Türkiye bir dönem bu cinayeti konuşmuştu! Yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi öldüren Sinem Koç hakkında flaş gelişme!

YARGITAY KARARI BOZDU

Sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 14 Ekim 2019'da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu.