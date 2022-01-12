Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:14

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

Son dakika haberi: İzmir'de Sevtap Şensarı'nın (45), 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği ikiz çocuklarının babasının iş insanı H.S.T. (61) olduğunu öne sürerek açtığı babalık davasında DNA raporu çıktı. Rapora göre, çocukların yüzde 99,99 oranında, spermlerinin çalındığını öne süren H.S.T.'den olduğu belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

SON DAKİKA: TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR! İKİZLERİN BABASI ÇIKAN İŞADAMINDAN ŞOK İFADE: SPERMLERİM ÇALINDI...

Sevtap Şensarı, 2000 yılında eşinden boşanan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı H.S.T. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

İddiaya göre, erkek çocuğunun olmasını isteyen H.S.T., 2015 yılının ocak ayında konuyu Şensarı'ya açtı, doğacak çocuklarının kütüklerini ise resmi nikah yapıp üzerine alacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

Şensarı, bunu kabul edip H.S.T.'ye ait olduğu iddia edilen spermle Kıbrıs'a gitti. Çocukların erkek olması için burada embriyo seçimi yapıldı, tüp bebek tedavisine başlandı.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADI, DAVA AÇTI

Hamile kalan Şensarı, aynı yıl eylül ayında 2 erkek çocuk dünyaya getirdi.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...

Şensarı, çocukları ne zaman kütüğüne alacağını sorduğu H.S.T.'den şiddet görmeye başladığını ve bunun dozunun yıllar içinde çok yükseldiğini belirterek, Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'ne 2018 yılında nafaka ve babalık davasının yanı sıra babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

SON DAKİKA