HaberlerYaşamSon dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:11Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:14
Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İkizlerin babası çıkan işadamından şok ifade: Spermlerim çalındı...
Son dakika haberi: İzmir'de Sevtap Şensarı'nın (45), 7 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği ikiz çocuklarının babasının iş insanı H.S.T. (61) olduğunu öne sürerek açtığı babalık davasında DNA raporu çıktı. Rapora göre, çocukların yüzde 99,99 oranında, spermlerinin çalındığını öne süren H.S.T.'den olduğu belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...