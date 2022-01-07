Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

SON DAKİKA HABERİ: DEVEYİ SEVMEYE GİTMİŞTİ

Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre; Develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti.