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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:41

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu olay Muğla Milas'ta yaşandı. 48 yaşındaki Zafer Meral, arkadaşının devesinin saldırısına uğradı. Kanlar içinde bulunan talihsiz adam kurtarılamadı. İşte inanılmaz olayın son dakika ayrıntıları…

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz olay Muğla'da yaşandı…

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

SON DAKİKA HABERİ: DEVEYİ SEVMEYE GİTMİŞTİ

Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre; Develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti.

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Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

Bir süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

SON DAKİKA: KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA