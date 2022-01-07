Son dakika: Türkiye bu olayı konuşuyor! İnanılır gibi değil: Deve adam öldürdü!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu akılalmaz olay Muğla'da yaşandı... SON DAKİKA HABERİ: DEVEYİ SEVMEYE GİTMİŞTİ Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre; Develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti. Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı. Bir süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. SON DAKİKA: KANLAR İÇİNDE BULUNDU! Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 'SALDIRGAN OLABİLİYORLAR' Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, 'Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazan çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor' dedi...