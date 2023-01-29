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Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 10:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
10:52
Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!
Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Çanakkale'de yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları