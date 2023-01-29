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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 10:52

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay Çanakkale'de yaşanmıştı. Boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (39) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur (41) hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları

DHA
Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

Son dakika: Çanakkale Bayramiç'te oturan Ayşe Korur, geçimsizlik yaşadığı, 2 çocuğunun babası, 17 yıllık eşi Gencay Korur'u 1 yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek boşanma davası açmıştı.

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, geçen yıl 9 Ağustos'ta, boşanma davaları süren eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeği ile eşini öldürüp, kaçtı.

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Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

Sosyal medya hesabından 'Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur' yazıp, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Gencay Korur, polis ekiplerince İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.


Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

Tutuklu Gencay Korur hakkında düzenlenen iddianamede savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: Karısını öldürüp gururlu hissediyor paylaşımı yapan caniye şok!

İddianamedeki ifadesinde; eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren Gencay Korur, "Eşim ile hem aramızın açık hem de ailesinin kalabalık olması nedeniyle tüfekle gittim.

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