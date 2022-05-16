Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:28

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

Son dakika haberi: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019 yılında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. Eski eşi tarafından boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bulut'un, "Ölmek istemiyorum" ve 10 yaşındaki kızının "anne ölme" feryadı ise halen zihinlerde yerini koruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MEVLÜT HASGÜL
Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

SON DAKİKA: TÜRKİYE BU VAHŞETİ KONUŞTU! EMİNE BULUT DAVASINDA YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU...

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale merkezde 10 yaşındaki küçük kızının yanında eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

Hastaneye kaldırılan Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bulut'un "Ölmek istemiyorum" ve kızının ise "anne ölme" feryadı ise, zihinlere kazınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan dava açmış ancak Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi Varan'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

Karara yapılan itiraz sonrasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise, yerel mahkemenin kararın hukuka uygun buldu.

Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...

Kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza

SON DAKİKA