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Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
11:28
Son dakika: Türkiye bu vahşeti konuştu! Emine Bulut davasında Yargıtay son noktayı koydu...
Son dakika haberi: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2019 yılında Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a "kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. Eski eşi tarafından boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bulut'un, "Ölmek istemiyorum" ve 10 yaşındaki kızının "anne ölme" feryadı ise halen zihinlerde yerini koruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...