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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:04

SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de balıkçıların denizde halıya sarılı ve zincirle ağırlık bağlanmış şekilde bulduğu cansız kadın bedeniyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülüp halıya sarıldıktan sonra denize atıldığı öğrenilen 24 yaşındak, Sedef Güler'in ailesinin kendisinden 4 gündür haber alamadığı öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri cesedin bir araçla getirilip köprüden denize atılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

Son dakika haberi... Büyükçekmece'nin Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından denizde halıya sarılmış vaziyette cansız beden görüldü.

SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

Halıya sarılı ve üzerine zincirle 10 kiloluk dambıl bağlanan cansız bedenin yapılan incelemede 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

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SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet masası dedektifleri gece olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi. Annesi ile Avcılar'da kaldığı öğrenilen genç kızdan ailenin 4 gündür haber alamadığı ve önceki gün akşamüstü de annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

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