SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?

ANNESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Yapılan incelemede genç kızın anne ve babasının boşandığı belirlendi. Annesi ile Avcılar'da kaldığı öğrenilen genç kızdan ailenin 4 gündür haber alamadığı ve önceki gün akşamüstü de annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.