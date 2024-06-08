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SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
11:04
SON DAKİKA! Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Sır cinayette şok detaylar! Cesedi köprüden mi attılar?
Son dakika haberi: İstanbul Büyükçekmece'de balıkçıların denizde halıya sarılı ve zincirle ağırlık bağlanmış şekilde bulduğu cansız kadın bedeniyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülüp halıya sarıldıktan sonra denize atıldığı öğrenilen 24 yaşındak, Sedef Güler'in ailesinin kendisinden 4 gündür haber alamadığı öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri cesedin bir araçla getirilip köprüden denize atılmış olabileceğini değerlendiriyor.