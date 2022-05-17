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Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
12:03
Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek
Son dakika haberi: Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye döven Yunus Göç'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Göç'ün tahliye talebi reddedilirken, Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için hastaneden gelecek kati raporun beklenmesi kararlaştırıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...