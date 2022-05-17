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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:03

Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Son dakika haberi: Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeği Cihan'ı öldüresiye döven Yunus Göç'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Göç'ün tahliye talebi reddedilirken, Cihan bebekte kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespit edilebilmesi için hastaneden gelecek kati raporun beklenmesi kararlaştırıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Kentte fabrika işçisi Yunus Göç, 30 Kasım 2021'de Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı dövdü. Semra Göç ise oğlunun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bebeğe şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açarken, gözaltına alınan Yunus Göç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise bir süre tedavi görmesinin ardından taburcu edildi.

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Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Yunus Göç hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı altsoya karşı öldürmeye teşebbüs'ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Son dakika: Türkiye Cihan bebeğe ağlamıştı! Davada flaş gelişme: Rapor istenecek

Şiddete uğrayan bebeğin annesi Semra Göç'ün avukatları, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksiklerin giderilmesini talep etti.

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